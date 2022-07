MARTES 05 DE JULIO DE 2022

Cumpleaños

----- FRASE DEL DIA Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay. Ernest Hemingway (1899-1961) Escritor estadounidense. ----- FELIZ CUMPLEAÑOS FRANCISCO!!! Fran cumpliste 5 años y llegó el día! No hay mejor regalo de Dios que la vida propia y que nos permita celebrar tu cumple llenos de salud y felicidad. Besos de tu bisabuelo Abel, tus papis Nadia y Matias junto con tu hermano Benjamín, te cuidan y te miman. Te amamos, besos y abrazos de tus tios: Rody y Adry, tus tías Roxy y Sandra, primos Gaby, Belen, Guily, Valentin, Uma y Helena. Que hayas disfrutado de tu fiestita. Sé feliz mi hermoso nieto. Besote de tu abu Marita ----- Entretenimiento Familiar Domingo 10 - 15.30 hs Org. Ballet Eluney Los esperamos este domingo 10 de julio desde las 15,30 horas en el Club Estrella del Este para compartir entre amigos y con el protocolo vigente otra tarde con grandes premios. Aqui podra ganar importantes premios con solo abonar $ 450,00 la entrada , y esta el premio extra. Los esperamos. Colabore, participe y gane con Eluney. Reserve al 3489 570418. V.10.7. ----- CENA -SHOW -BAILABLESABADO 9 DE JULIO- 21,00 HS El Ballet Eluney los invita a la gran cena show bailable que se realizara el sabado 9 de julio a las 21,00 hs , con un menu especial. Entrada empanadas caseras, plato principal Guiso de Lentejas ahumado y de postre Chocotorta, para bailar todo los Ritmos Aldo Fabio. Entradas anticipadas hasta el dia 6 de julio , el valor de la misma sera de $ 1400,00 . Se pueden adquirir en Sivori 250 de lunes a viernes de 18,00 a 19,00 Hs, en Sivori 183 Radio Swing , de 9,00 a 12,00 Hs en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) o llame al 3489 570418. Colabore y pase ena hermosa noche en familia , junto al Ballet Eluney. v.9.7.