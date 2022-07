Cumpleaños

MIERCOLES 06 DE JULIO DE 2022

Pág. siguiente (2/3) "AIRE PURO, CON FUTURO" Es como nacer a la vida, luego de dos años. La feria del Libro de la ciudad de Campana, dejó que su sonido esparciera cultura. Los días 24, 25 y 26 de junio el sol iluminó amalgamando a Lectores y Escritores. Los que participamos en la feria del libro en CABA nos obliga a comparar la excelencia de ambas. Campana nos brindó el buen gusto en el espacio, la individualidad de cada stand, el recibimiento, la atención continua para sentirnos cómodos. Fueron tres días compartiendo, charlas de escritores, periodistas que nos visitaron, talleres literarios, oportunidad a los que exponiamos, de comunicarnos con el público. No faltó la alegria musical, talleres infantiles, ni las expresiones teatrales. AGRADECIMIENTOS Al gobierno de Campana provocando que esta luz literaria sea compartida por los niños, puntapié inicial para que los adultos en cada hogar promuevan la lectura. A la Secretaria de Inclusión, Educación y Cultura A las personas que trabajaron dia y noche para que tal exquisitez sea vivida y mencionada. Al Club Ciudad de Campana, cediendo su amplio Gimnasio "Pascual Sgro". Salió redondo "Lectora y Escritora" Myriam Burached Rial ----- FRASE DEL DIA "Decimos una necedad y a fuerza de repetirla acabamos creyéndola" -Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés. ----- CENA -SHOW -BAILABLESABADO 9 DE JULIO- 21,00 HS El Ballet Eluney los invita a la gran cena show bailable que se realizara el sabado 9 de julio a las 21,00 hs , con un menu especial. Entrada empanadas caseras, plato principal Guiso de Lentejas ahumado y de postre Chocotorta, para bailar todo los Ritmos Aldo Fabio. Entradas anticipadas hasta el dia 6 de julio , el valor de la misma sera de $ 1400,00 . Se pueden adquirir en Sivori 250 de lunes a viernes de 18,00 a 19,00 Hs, en Sivori 183 Radio Swing , de 9,00 a 12,00 Hs en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) o llame al 3489 570418. Colabore y pase ena hermosa noche en familia , junto al Ballet Eluney. v.9.7. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 10 - 15.30 hs Org. Ballet Eluney Los esperamos este domingo 10 de julio desde las 15,30 horas en el Club Estrella del Este para compartir entre amigos y con el protocolo vigente otra tarde con grandes premios. Aqui podra ganar importantes premios con solo abonar $ 450,00 la entrada , y esta el premio extra. Los esperamos. Colabore, participe y gane con Eluney. Reserve al 3489 570418. V.10.7. ---- Pág. siguiente (2/3)