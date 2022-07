MIERCOLES 13 DE JULIO DE 2022

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO Quiero agradecer al personal del Comando Patrulla Campana: Oficial de Policia Gonzalo Suarez, al Sargento Matías Orlando y a la Oficial Sub Ayudante Marcia Ramirez de la Comisaria de Campana; por su excelente predisposición en su atención hacia mi persona a raíz el accidente ocurrido en la Colectora a la altura del Km 70. Gracias!!! Nestor Rodriguez ----- HALLAZGO Se ha encontrado documentacion a nombre de IRMA DEL VALLE FERNANDEZ. Su dueña puede pasar pór nuestra redacción Ing. Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.13.7. ----- HALLAZGO Se ha encontrado billetera con documentacion a nombre de MEDINA NESTOR ADRIAN. Su dueño puede pasar a retirarlo por Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.17.7. ----- HALLAZGO Se han encontrado lentes recetados en la libreria Alkimia. Su dueño puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161. De 8 a 18 hs. v.17.7. ----- FRASE DEL DIA El genio se compone del dos por ciento de talento y del noventa y ocho por ciento de perseverante aplicación. Ludwig van Beethoven (1770-1827) Compositor y músico alemán. ----- AGRADECIMIENTO A DONACIÓN DE JUGUETES La comunidad educativa de Centro de Educación y Atención Temprana Nº1 del Barrio San Cayetano agradece a la sra. Mónica Palacios, enfermera del CIC del Barrio, por la donación de juguetes para nuestros alumnos. Ce.A.T.Nº 1. San Cayetano-Campana.