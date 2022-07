SABADO 16 DE JULIO DE 2022

Cumpleaños

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 24 - 15.30 hs Org. Ballet Eluney Los esperamos este domingo 24 de julio desde las 15,30 horas en el Club Estrella del Este, para compartir entre amigos otra tarde con grandes premios. Aqui con solo abonar $ 500,00 la entrada, participa de las 2 horas que dura el evento y puede llevarse todos los premios, y esta el premio extra que es muy importante. Los esperamos. Colabore, participe y gane con Eluney. Entradas bailarines del Ballet, Club Estrella del Este , Radio Swing o reserve al 3489 570418. v.24.7. ----- FRASE DEL DIA La paciencia tiene más poder que la fuerza. Plutarco (50-125) Escritor griego. ----- AGRADECIMIENTO A DONACIÓN DE JUGUETES La comunidad educativa de Centro de Educación y Atención Temprana Nº1 del Barrio San Cayetano agradece a la sra. Mónica Palacios, enfermera del CIC del Barrio, por la donación de juguetes para nuestros alumnos. Ce.A.T.Nº 1. San Cayetano-Campana. HALLAZGO Se ha encontrado billetera con documentacion a nombre de ANDREA FABIANA FLORES. Su dueña puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161 Campana de 8 a 18 hs. v.17.7. HALLAZGO Se ha encontrado billetera con documentacion a nombre de MEDINA NESTOR ADRIAN. Su dueño puede pasar a retirarlo por Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.17.7. EXTRAVIO Por favor si alguien encontró 1 llave de auto Ecosport con su cobertor de proteccion de una Ford dejar en el diario. Gracias. v.15.7. HALLAZGO Se han encontrado lentes recetados en la libreria Alkimia. Su dueño puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161. De 8 a 18 hs. v.17.7. EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con documentacion completa a nombre de FABIAN MOBILIO si la ha encontrado traer a la redaccion de este diario Rocca 161. Gracias!! v.17.7. DNI HALLADO Se ha encontrado DNI a nombre de VIOLLAZ JOSE ALBERTO. Su dueño puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161 Campana de 8 a 18 hs. v.20.7. EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con documentación y pertenenecias a nombre de ANA VALERIA REMAGGI. Si lo encuentran por favor devolver en la redaccion de este diario Rocca 161. v.21.7.