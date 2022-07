DOMINGO 17 DE JULIO DE 2022

Cumpleaños

ENCUENTRO MATRIMONIAL Invita a matrimonios con más de 3 años de casados o convivencia, a vivir un fin de semana para hacerle un "servis" a la relación. Renueven su vínculo con una comunicación profunda, siempre se puede estar mejor de lo que se está. Fecha: 5, 6 y 7 de agosto 2022. Para más información comuníquense: Marta y Hugo 03489-626814, o Marcia y Ariel 03489-622867. Los esperamos. V.24.7. HALLAZGO Se ha encontrado billetera con documentacion a nombre de ANDREA FABIANA FLORES. Su dueña puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161 Campana de 8 a 18 hs. v.17.7. HALLAZGO Se ha encontrado billetera con documentacion a nombre de MEDINA NESTOR ADRIAN. Su dueño puede pasar a retirarlo por Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.17.7. EXTRAVIO Por favor si alguien encontró 1 llave de auto Ecosport con su cobertor de proteccion de una Ford dejar en el diario. Gracias. v.15.7. HALLAZGO Se han encontrado lentes recetados en la libreria Alkimia. Su dueño puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161. De 8 a 18 hs. v.17.7. EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con documentacion completa a nombre de FABIAN MOBILIO si la ha encontrado traer a la redaccion de este diario Rocca 161. Gracias!! v.17.7. DNI HALLADO Se ha encontrado DNI a nombre de VIOLLAZ JOSE ALBERTO. Su dueño puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161 Campana de 8 a 18 hs. v.20.7. EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con documentación y pertenenecias a nombre de ANA VALERIA REMAGGI. Si lo encuentran por favor devolver en la redaccion de este diario Rocca 161. v.21.7. ----- MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Colecta Dia del Niño Durante los meses de julio y agosto se recolectará juguetes nuevos y usados y a voluntad: vestimenta , zapatos, golosinas. Se repartirá a los niños en distintos barrios de Campana. 3489-537507 (Yolanda) ----- GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860