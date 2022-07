MARTES 19 DE JULIO DE 2022

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) Entretenimiento familiar Domingo 24 - 15.30 hs Org. Ballet Eluney Los esperamos este domingo 24 de julio desde las 15,30 horas en el Club Estrella del Este, para compartir entre amigos otra tarde con grandes premios. Aqui con solo abonar $ 500,00 la entrada, participa de las 2 horas que dura el evento y puede llevarse todos los premios, y esta el premio extra que es muy importante. Los esperamos. Colabore,participe y gane con Eluney. Entradas bailarines del Ballet, Club Estrella del Este , Radio Swing o reserve al 3489 570418. v.24.7. ----- FRASE DEL DIA Todo hombre tiene tres variedades de carácter: el que realmente tiene; el que aparenta, y el que cree tener. Alphonse Karr (1808-1890) Escritor francés. ----- DNI HALLADO Se ha encontrado DNI a nombre de VIOLLAZ JOSE ALBERTO. Su dueño puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161 Campana de 8 a 18 hs. v.20.7. EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con documentación y pertenenecias a nombre de ANA VALERIA REMAGGI. Si lo encuentran por favor devolver en la redaccion de este diario Rocca 161. v.21.7. MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Colecta Dia del Niño Durante los meses de julio y agosto se recolectará juguetes nuevos y usados y a voluntad: vestimenta , zapatos, golosinas. Se repartirá a los niños en distintos barrios de Campana. 3489-537507 (Yolanda) Pág. siguiente (2/3)