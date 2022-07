Cumpleaños

SABADO 23 DE JULIO DE 2022

AGRADECIMIENTO Agradezco a todo el equipo médico, personal de enfermería. laboratorio, camilleros, administrativos de la CLINICA DELTA, por el profesionalismo, dedicación, cariño y entrega. Me siento honrada de trabajar con cada uno de Uds. Durante mi internación me sentí contenida, cuidada y desde su rol contribuyeron a mi pronta recuperación. GRACIAS!!!! AGUADO CARINA ---- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 24 - 15.30 hs Org. Ballet Eluney Los esperamos este domingo 24 de julio desde las 15,30 horas en el Club Estrella del Este, para compartir entre amigos otra tarde con grandes premios. Aqui con solo abonar $ 500,00 la entrada, participa de las 2 horas que dura el evento y puede llevarse todos los premios, y esta el premio extra que es muy importante. Los esperamos. Colabore,participe y gane con Eluney. Entradas bailarines del Ballet, Club Estrella del Este , Radio Swing o reserve al 3489 570418. v.24.7. CENA -SHOW -BAILABLE SABADO 6 DE Agosto- 21,00 HS El Ballet Eluney los invita a la gran cena show bailable que se realizara el sabado 6 de agosto a las 21,00 hs, con un menu especial Entrada Mayonrsa de ave, plato principal Canelones y de Postre Flan, para bailar todo los Ritmos Aldo Fabio Entradas anticipadas hasta el dia 4 de agosto , el valor de la misma sera de $ 1600,00. Se pueden adquirir en Sivori 250 de lunes a viernes de 18,00 a 19,00 Hs, en Sivori 183 Radio Swing , de 9,00 a 12,00 Hs en Jean Jaures 767 (cerrajeria) o llame al 3489 570418. Colabore y pase una hermosa noche en familia, junto al Ballet Eluney, en el Club Estrella del Este. DNI HALLADO Se ha encontrado DNI a nombre de VIOLLAZ JOSE ALBERTO. Su dueño puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161 Campana de 8 a 18 hs. v.24.7. HALLAZGO Se han encontrado lentes recetados en la libreria Alkimia. Su dueño puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161. De 8 a 18 hs. v.24.7. EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con documentacion completa a nombre de FABIAN MOBILIO si la ha encontrado traer a la redaccion de este diario Rocca 161. Gracias!!