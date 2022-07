MARTES 26 DE JULIO DE 2022

Cumpleaños

AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante SANABRIA CESAR MAXIMILIANO , con intervención de la UFI y Juicio Nro. 02 de Campana, del Departamento Judicial Zarate-Campana a cargo de la Dr. Ferreiros ; dirijo a Ud la presente a los fines de solicitarle quiera tener a bien y por donde corresponda se preste colaboración para dar con el paradero de la causante, quien refiere que su padre JUAN EDGARDO VILLAREAL, argentino, instruido, de 41 años de edad, DNI Nº 29.453.989, domiciliado en Laguinje nro. 667 de éste medio vestía con una campera de color gris, pantalón de Jean, portando su documento de identidad, y sin poseer teléfono celular.- Siendo el mismo de contextura física robusto, de tez morena, de 1,70 metros de altura. - quien se ausentó de su domicilio el día 19 del corriente mes y año, a las 11:00 horas aproximadamente, y no regreso al momento.- Cualquier novedad llamar 03489-422025- (COMISARIA) y 11-31062056 (HIJO ). CENA -SHOW -BAILABLE SABADO 6 DE Agosto- 21,00 HS El Ballet Eluney los invita a la gran cena show bailable que se realizara el sabado 6 de agosto a las 21,00 hs, con un menu especial Entrada Mayonrsa de ave, plato principal Canelones y de Postre Flan, para bailar todo los Ritmos Aldo Fabio Entradas anticipadas hasta el dia 4 de agosto , el valor de la misma sera de $ 1600,00. Se pueden adquirir en Sivori 250 de lunes a viernes de 18,00 a 19,00 Hs, en Sivori 183 Radio Swing , de 9,00 a 12,00 Hs en Jean Jaures 767 (cerrajeria) o llame al 3489 570418. Colabore y pase una hermosa noche en familia, junto al Ballet Eluney, en el Club Estrella del Este. FRASE DEL DIA "Puede ser un héroe lo mismo el que triunfa que el que sucumbe, pero jamás el que abandona el combate". -Thomas Carlyle. EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con documentacion completa a nombre de FABIAN MOBILIO si la ha encontrado traer a la redaccion de este diario Rocca 161. Gracias!! EXTRAVIO Se extravió Iphone 8 blanco calle Dellepiane frente al Salon Tierra Encantada. Se ofrece recompensa. Llamar al 3489-639015. v.27.7.