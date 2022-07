SABADO 30 DE JULIO DE 2022

Cumpleaños

FRASE DEL DIA Así como toda carencia es desgracia, toda desgracia es carencia. San Agustín (354-430) Obispo y filósofo. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 7 - 15.30 hs Org. Ballet Eluney Los esperamos este domingo 7 de agosto desde las 15,30 horas en el Club Estrella del Este, para compartir entre amigos otra tarde con grandes premios. Aqui con solo abonar $ 500,00 la entrada, participa de todos los premios y esta el premio extra que es muy importantisimo.Los esperamos. Colabore,participe y gane con el Ballet Eluney. Entradas bailarines del Ballet, Club Estrella del Este , Radio Swing o reserve al 3489 570418. v.7.8. ----- HALLAZGO Se ha encontrado DNI a nombre de GOMEZ MARIA CRISTINA con domicilio en Gran Bourg Bs As. Su dueña puede pasar a retirarlo de 8 a 18 hs por Rocca 161. v.31.7. HALLAZGO Se ha encontrado Carnet de Conducir a nombre de LORAN PAOLO. Su dueño puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161. v.31.7. EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con documentacion completa a nombre de FABIAN MOBILIO si la ha encontrado traer a la redaccion de este diario Rocca 161. Gracias!! v.31.7. EXTRAVIO Se extravió Iphone 8 blanco calle Dellepiane frente al Salon Tierra Encantada. Se ofrece recompensa. Llamar al 3489-639015. v.31.7. ----- CENA -SHOW -BAILABLE SABADO 6 DE Agosto- 21,00 HS El Ballet Eluney los invita a la gran cena show bailable que se realizara el sabado 6 de agosto a las 21,00 hs, con un menu especial Entrada Mayonrsa de ave, plato principal Canelones y de Postre Flan, para bailar todo los Ritmos Aldo Fabio Entradas anticipadas hasta el dia 4 de agosto , el valor de la misma sera de $ 1600,00. Se pueden adquirir en Sivori 250 de lunes a viernes de 18,00 a 19,00 Hs, en Sivori 183 Radio Swing , de 9,00 a 12,00 Hs en Jean Jaures 767 (cerrajeria) o llame al 3489 570418. Colabore y pase una hermosa noche en familia, junto al Ballet Eluney, en el Club Estrella del Este.