MIERCOLES 03 DE AGOSTO DE 2022

Pág. siguiente (2/3) MANOS SOLIDARIAS CAMPANA YS Colecta Dia del Niño Durante los meses de julio y agosto se recolectará juguetes nuevos y usados y a voluntad: vestimenta , zapatos, golosinas. Se repartirá a los niños en distintos barrios de Campana. 3489-537507 (Yolanda) ----- FELIZ CUMPLE MARIA BELEN! Ayer cumplio 20 años mi nieta Maria Belen, rodeada del amor de sus papis Rodrigo y Sandra junto a sus hermanos Gabriela y Giuliana y todos los que la aman, entre ellos tu bisabuelo Abel y amigos, primos. Festejaremos tu cumple. Espero que aproveches cada momento del dia y que tengas un año repleto de felicidad y amor. Llegaste a los 20 años con una bella sonrisa, pasos firmes y siendo una mujer alegre e interesante. Te amo nieta bella: tu abu Marita. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 7 - 15.30 hs Org. Ballet Eluney Los esperamos este domingo 7 de agosto desde las 15,30 horas en el Club Estrella del Este, para compartir entre amigos otra tarde con grandes premios. Aqui con solo abonar $ 500,00 la entrada, participa de todos los premios y esta el premio extra que es muy importantisimo. Los esperamos. Colabore, participe y gane con el Ballet Eluney. Entradas bailarines del Ballet, Club Estrella del Este , Radio Swing o reserve al 3489 570418. v.7.8. ----- AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante AGUIRRE PAMELA MIRIAM del causante PORTILLO EROS JULIAN¨ con intervención de la UFI y Juicio Nro. 02 de Campana, del Departamento Judicial Zarate-Campana a cargo del Dr. Matías Sebastián Ferreiros; dirijo a Ud. la presente a los fines de solicitarle quiera tener a bien y por donde corresponda prestar colaboración para dar con el paradero del causante, PORTILLO EROS JULIAN, argentino, instruido, de 13 años de edad, DNI Nº 48.564.005, nacido el 21 de Agosto de 2008, domiciliado en Echeverría nro. 1475 de éste medio; tel. no posee, quien resulta ser de contextura física delgada, de tez morena, de aproximadamente 1.60mts de altura, ojos marrones oscuro, cabellos cortos castaño oscuro, quien vestía al momento de ser visto por última vez un pantalón de joggin de color azul, remera roja y zapatillas de color negro y blanco.- Quien fue visto por última vez el día viernes 29 de Julio a las 17:30 horas, en su domicilio . Comunicarse a la comisaria 422025. Pág. siguiente (2/3)