Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 29 DE ENERO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) LLAMADO A LA SOLIDARIDAD SE NECESITAN DADORES DE SANGRE Para donación de plaquetas para MATIAS NIVEYRO, que necesita urgente un trasplante de médula. Comunicarse al: 0221 4271114 (Interno 130) FRASE DEL DIA Los deseos deben obedecer a la razón. Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano. UN 29 DE ENERO..... 1814:El general Manuel Belgrano traspasa el mando del Ejército del Norte a José de San Martín en la Posta de Yatasto. 1821:Las fuerzas españolas en Lima reemplazan al virrey Pezuela por Laserna. 1842:José María Paz ocupa la ciudad de Paraná. 1879:Inauguración oficial de la Casa de Correos. 1896:Muere el doctor Aristóbulo del Valle. 1915:Nace en Tigre, Buenos Aires, Miguel D. Etchebarne, poeta y ensayista, autor de obras como Campo de Buenos Aires, En valle de lágrimas y Juan Nadie. Murió en Buenos Aires el 6 de octubre de 1973. 1993:Muere Ángel Garma, el psicoanalista nacido en Bilbao, España, que fundó y presidió la Asociación Psicoanalítica Argentina. TROPICAL BARRIENTOS EN SAN LORENZO Este domingo Gran Baile Familiar en Club San Lorenzo (Chiclana y Jacob Campana). A partir de las 21 hs actúa la 2SUPER SUPER TROP. BARRIENTOS" y el Chino y La Sonora. Damas solo $ 70. Imperdible. v.29.1. REGALO GATITOS Regalo hermosos gatitos, de 3 meses de edad. Tratar al 428034 v.29.1 EXTRAVIO Se extravió en la vía publica, en la zona de Banco Patagonia, documento de identidad F1267621, a nombre de Laura Raquel Leiva, a quien lo haya encontrado llamar al Tel.: 15 530494 v.29.1 REGALO PERRO Doy en adopción perro boxer de 3 años. Interesados comunicarse al 03489-421780. v.29.1. ---- Pág. siguiente (2/3)