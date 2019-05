MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO A DISTRIPROFESS Por su actividad solidaria en la comunidad de Campana, en el Hospital San José, por su servicio a los abuelos y en el Hogar de niños, por prestar servicio a los niños en el area de peluquería y pedicuria, gracias para Mabel, Raquel, para el estilista Cristian y sus colaboradores. AStte. Sra. Patricia. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA ALMUERZO - BAILE 2 DE JUNIO - 12:30 hs La Comisión Directiva, invita a Ud. y Familia, al almuerzo Baile que se realizará el 02/06/19 a las 12:30 hs en las instalaciones de Nuestro centro sito en Moreno 364. Todo incluido Musicalizado por Salvatierra Valor de la Tarjeta $ 600 por persona Adquiéralas en nuestra sede de Lunes a viernes de 8:30 a 11:30 Y de 14 a 17 hs. v.19.5. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 www.fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.5. FRASE DEL DIA El arte es bajo cierto aspecto una crítica de la realidad. Arturo Graf (1848-1913) Escritor y poeta italiano. TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! V.30. ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO Este domingo bailamos en Club San Lorenzo con la "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS" y "EL CHINO Y LA SONORA". A partir de las 22 hs. Ambiente familiar. Buffet completo y la mejor música. Imperdible!! v.19.5. SOLO POR HOY Estamos para ayudarte. Adicciones. Alcohol: A.A. Catedral Sta. Florentina martes y viernes de 19.30 a 21 hs. Alcohol y drogas: N.A. Capilla Santa Barbara Verdi 261 Martes Jueves y Domingos de 8 a 10 hs. Libre Copnfidencial y Gratuito. V.30.5. SE PERDIO PERRITA De raza en Coletta y Sarmiento el 4 de mayo. Es mediana color marrón rojizo. Tiene 15 años y camina despacio y con dificultad. El que la haya visto o la haya encontrado por facor comunicarse al 431959. Será recompensado. v.26.5.